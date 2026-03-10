Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Найбільший банк Індії не проводить платежі за нафту рф

10 березня 2026, 14:33
Найбільший банк Індії не проводить платежі за нафту рф
Фото: з вільного доступу
Фінустанова побоюється санкцій і репутаційних втрат.

Найбільший банк Індії State Bank of India відмовився обробляти платежі за російську нафту, попри тимчасовий дозвіл США на її імпорт. 

Про це йдеться у матеріалі агенції Bloomberg.

За даними джерел видання, керівництво банку побоюється санкційних та репутаційних ризиків, зважаючи на значний міжнародний бізнес установи. Тому SBI припинив обслуговування угод із російською нафтою після того, як наприкінці жовтня США запровадили санкції проти компаній "Роснєфть" та "Лукойл".

Минулого тижня адміністрація президента Дональда Трампа тимчасово дозволила Індії відновити імпорт російської нафти на один місяць через енергетичну кризу, пов'язану з війною навколо Ірану.

Міністр фінансів США Скотт Бессент уточнив, що Індія може купувати лише ту російську нафту, яка вже була відвантажена і перебуває на танкерах.

Попри позицію SBI, деякі індійські банки раніше допускали можливість проведення таких платежів за умови, що постачання здійснюватимуть компанії, які не перебувають під санкціями.

Тимчасове пом'якшення санкцій США пов'язане зі стрибком світових цін на енергоносії через перебої з постачанням нафти через Ормузьку протоку.

Однак уже незабаром США можуть послабити нафтові санкції проти росії.

 

Росія Індія нафта

