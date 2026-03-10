Іспанська поліція обшукує маєтки російського олігарха

Обшуки сталися після розслідування Фонду боротьби з корупцією про нерухомість олігарха.

Національна поліція Іспанії провела обшуки щонайменше у двох розкішних особняках на Майорці, які, за даними слідства, належать родині генерального директора холдингу "Вертольоти росії" Ніколая Колєсова.

Про це інформує іспанська щоденна газета El Pais.

Колєсова вважають близьким до російського лідера владіміра путіна. Обшуки стали результатом розслідування Фонду боротьби з корупцією, який заснував опозиційний активіст Алєксєй Навальний. Минулого літа фонд оприлюднив дані про те, що Колєсов, який перебуває під санкціями ЄС з 2014 року, володіє щонайменше п'ятьма об'єктами нерухомості на Майорці, зареєстрованими на членів родини, включно з малолітніми дітьми.

El Paіs зазначає, що йдеться про вілли у престижних районах Кала-В'єньєс та Sol de Mallorca у муніципалітеті Кальвія. Дві з них були куплені у 2024 році чотирирічним сином Колєсова, інші – на доньку Ніколь та 70-річну сестру Анну. Раніше ці об'єкти належали російським оборонним компаніям, пов'язаним із бізнесменом.

Розслідування проводить Генеральний комісаріат інформації (Comisaría General de Información). У червні 2025 року Фонд боротьби з корупцією оцінив закордонні активи родини Колєсова, включно з віллами на Майорці та Пальм-Джумейра у Дубаї, у приблизно 14 млрд рублів.