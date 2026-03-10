Орбан назвав Україну буфером між Угорщиною та рф

Він заявив, що для безпеки його країни важливо, аби між Будапештом і москвою існувала буферна держава.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна зацікавлена у збереженні України як держави, адже для Будапешта важливо, щоб між Угорщиною та росією існував своєрідний "буфер".

Про це він сказав під час виступу в парламенті.

За словами Орбана, Угорщина вже мала досвід безпосереднього сусідства з Радянським Союзом, і це було невигідно для країни.

"Тому ми зацікавлені не в ослабленні України, а в її зміцненні. Завжди має бути щось – це можна назвати й Україною – між росією та Угорщиною", – сказав він.

Угорський прем'єр наголосив, що Будапешт дивиться на ситуацію "не з точки зору українців, а з точки зору угорців". За його словами, безпека Угорщини буде більш гарантованою, якщо країна не матиме спільного кордону з рф.

Водночас Орбан заявив, що не підтримує вступ України до Європейського Союзу. На його думку, Київ уже зараз поводиться так, "ніби є членом ЄС", висуваючи вимоги до партнерів.

Він додав, що Будапешт виступає за укладення стратегічної угоди між Євросоюзом і Україною, яка, за його словами, має визначити майбутні відносини так, щоб це було вигідно як Європі, так і Угорщині.

Орбан також неодноразово висловлював думку, що після завершення війни Україна могла б виконувати роль "буферної зони" між росією та країнами Європи.