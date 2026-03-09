Трамп раптово подзвонив путіну: про що говорили

Під час діалогу сторони обговорили ситуацію навколо Ірану та війну в Україні.

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом рф Володимиром путіним.

Про це повідомили у кремлі.

Сторони обговорили низку міжнародних питань, зокрема ситуацію навколо Ірану та війну в Україні.

За його словами, під час розмови путін виклав Трампу своє бачення можливих шляхів врегулювання конфлікту навколо Ірану.

російський лідер також поділився оцінками ситуації, які сформував після переговорів із керівниками країн Перської затоки.

Також піврозмовники торкнулися теми переговорів щодо припинення війни в Україні.

Телефонна розмова тривала близько години.