Трамп пояснив, чому досі не укладено мирну угоду між Україною та росією

Сторони кілька разів наближалися до угоди, але щоразу відступали.

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому мирна угода між Україною та рф досі не укладена. За його словами, сторони вже багато разів були близькі до цього, проте щоразу хтось з них відступав. Трамп припустив, що це через величезну ненависть, яка панує між ними.

"Знаєте, Україна і росія... Можна було б подумати, що між ними є якась дружба, але насправді між ними панує величезна ненависть. Їм дуже важко досягти згоди. Дуже, дуже важко. Подивимося, що буде далі", – висловився Трамп.

Він додав, що на США війна росії проти України не дуже впливає, а своїм посередництвом у мирному процесі Трамп робить "послугу на все життя для Європи".

"Насправді ми не програємо. Прогають вони. На нас це не дуже впливає, тому що нас розділяє океан. Я роблю це як послугу Європі. На все життя", – додав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що переговори щодо мирної угоди по Україні продовжуються водночас він розкритикував президента Володимира Зеленського за те, що він "не проявляє достатньої готовності до перемовин".