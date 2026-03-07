Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Опозиція в Угорщині заявила про втручання російської розвідки у вибори

07 березня 2026, 20:04
Фото: Getty Images
Лідер угорської опозиції заявив, що Орбан є першим після колишнього прем’єр-міністра країни Яноша Кадара, хто запросив росіян до Угорщини.

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, аби ті вплинули на майбутні вибори.

Про це Мадяр написав у Facebook.

"Ми вимагаємо негайного припинення іноземного втручання у вибори в Угорщині! За інформацією з декількох джерел, кілька тижнів тому до Будапешта прибули представники російської військової розвідки з метою і завданням вплинути на результати угорських виборів. Те саме вони робили раніше в Молдові", – заявив він.

Мадяр акцентував, що це "абсолютно безпрецедентний випадок, коли уряд, що перебуває на межі краху, намагається вплинути на угорські вибори шляхом зовнішнього втручання на свою користь".

"Я закликаю Віктора Орбана негайно припинити ці дії та вислати з Угорщини російських секретних агентів, які прибули під дипломатичним прикриттям!", – написав він.

Також Мадяр вимагає скликати Комітет національної безпеки та поінформувати його про це. 

"Як майбутній глава уряду, я вимагаю негайної інформації про те, які відомості угорський уряд отримав від служб союзних країн про втручання росії та чому він досі не вжив заходів у відповідь на ці безпрецедентні дії росії", – наголосив лідер угорської опозиції.

Відтак він зазначив, що Угорщині потрібне керівництво, яке не піддаватиме країну жодній загрозі зі Сходу, "чи то від путіна, чи то від Зеленського". 

"В інтересах Угорщини залишатися стабільним, передбачуваним партнером, якого союзники вважають надійним", – додав Мадяр.

