Raiffeisen прокоментував затримання українських інкасаторів

06 березня 2026, 19:49
Банк заявив, що сам не постраждав, а інцидент перебуває під контролем групи.

Банківська група Raiffeisen Bank International прокоментувала інцидент із затриманням інкасаторських машин українського "Ощадбанку", які перевозили валюту та золото в Угорщині.

Про це заявив у коментарі прессекретар Raiffeisen Bank International Крістоф Данц.

"Через австрійське законодавство про банківську таємницю RBI не має права розкривати інформацію про відносини з клієнтами", – зазначив Данц у коментарі для Укрінформ.

Він також уточнив, що сам банк не постраждав від інциденту, проте RBI обізнаний про ситуацію та відстежує її розвиток.

Зранку п'ятниці "Ощадбанк" заявив про затримання своїх інкасаторів в Угорщині

 

УгорщинаукраїнціRaiffeisen

