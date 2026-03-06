росія готує війська біля кордонів НАТО

Литовська розвідка попереджає про нарощування росією бойових підрозділів із досвідом війни в Україні.

росія збільшує військові підрозділи на кордонах НАТО, надаючи їм бойовий досвід в Україні, і може використовувати їх як опорні пункти в майбутньому конфлікті з Альянсом.

Про це пише агенція Reuters, посилаючись на звіт литовської розвідки.

За оцінкою Литви, рф планує створити армію на 30–50% більшу, ніж до війни, із сучасним озброєнням і повністю відновленими стратегічними запасами боєприпасів. москва буде готова до "звичайного" військового конфлікту з НАТО приблизно через шість років, якщо санкції буде знято.

Мета росії – зміщення балансу сил у Європі на свою користь та повне підкорення України. За допомогою Китаю росія наростила промисловий потенціал, зменшивши залежність від західних технологій. Після завершення війни надлишок озброєння може мати серйозні наслідки для глобальної безпеки.

У звіті також зазначається, що перебої в роботі газопроводів, електрокабелів і телекомунікаційних мереж у Балтійському морі з 2023 року, пов'язані з кораблями з російських портів, не були навмисними.

"Розслідування не проводилося нашою розвідкою, але отримана інформація свідчить, що це був ненавмисний інцидент", – уточнив глава литовської військової розвідки Міндаугас Мазонас.