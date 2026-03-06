росія допомагає Ірану відстежувати війська США – WP

Інформація про цілі включає місця розташування американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході.

росія передає Ірану розвідувальну інформацію про місцезнаходження американських військових об'єктів на Близькому Сході, зокрема кораблів і літаків.

Про це повідомляє газета The Washington Post із посиланням на трьох американських посадовців, обізнаних із розвідувальними даними.

За їхніми словами, така співпраця свідчить про опосередковану участь москви у протистоянні навколо американської військової присутності в регіоні. Один зі співрозмовників назвав дії росії "досить комплексними зусиллями".

Як зазначають джерела, з початку військової операції москва передала Тегерану дані щодо розташування американських військових об'єктів. Ця інформація особливо цінна для Ірану, який має обмежені можливості космічної розвідки та лише кілька військових супутників.

У матеріалі також зазначається, що можливості іранських сил самостійно відстежувати американські війська значно погіршилися менш ніж за тиждень після початку бойових дій, тому отримані від росії дані можуть відігравати важливу роль.

Водночас масштаби допомоги москви поки залишаються незрозумілими. У Центральному розвідувальному управлінні та Міністерстві оборони США від коментарів відмовилися.

Джерела видання також зазначили, що Китай, попри тісні зв'язки з Іраном, наразі не бере участі у військовій підтримці Тегерана у цьому конфлікті.

російське посольство у Вашингтоні на запит журналістів про коментар не відповіло.