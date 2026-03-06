Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Угорщина і Словаччина оскаржують санкції ЄС проти рф

06 березня 2026, 18:24
Угорщина і Словаччина оскаржують санкції ЄС проти рф
Фото: vedomosti.ru
Країни наполягають на видаленні семи громадян рф зі списку, щоб продовжити дію обмежень ще на пів року.

Угорщина і Словаччина звернулися до ЄС із проханням виключити сімох громадян росії зі списку санкцій, щоб забезпечити продовження дії індивідуальних обмежень проти рф ще на шість місяців. 

Про це пише редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк із посиланням на власні джерела.

За його словами, крайній термін для ухвалення рішення щодо продовження санкцій – 15 березня.

"Зустрічна пропозиція ЄС передбачає продовження санкцій на 12 місяців із виключенням двох осіб, яких вважають "слабкими випадками", – додав Джозвяк.

Персональні санкції ЄС проти росіян востаннє продовжували 12 вересня 2025 року. Тоді Словаччина і Угорщина намагалися виключити зі списку шістьох громадян рф, проте ці особи залишилися під обмеженнями.

 
РосіясанкціїСловаччинаУгорщина

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється