Угорщина і Словаччина оскаржують санкції ЄС проти рф

Країни наполягають на видаленні семи громадян рф зі списку, щоб продовжити дію обмежень ще на пів року.

Угорщина і Словаччина звернулися до ЄС із проханням виключити сімох громадян росії зі списку санкцій, щоб забезпечити продовження дії індивідуальних обмежень проти рф ще на шість місяців.

Про це пише редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк із посиланням на власні джерела.

За його словами, крайній термін для ухвалення рішення щодо продовження санкцій – 15 березня.

"Зустрічна пропозиція ЄС передбачає продовження санкцій на 12 місяців із виключенням двох осіб, яких вважають "слабкими випадками", – додав Джозвяк.

Персональні санкції ЄС проти росіян востаннє продовжували 12 вересня 2025 року. Тоді Словаччина і Угорщина намагалися виключити зі списку шістьох громадян рф, проте ці особи залишилися під обмеженнями.