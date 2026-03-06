Україні потрібно понад 2000 ракет на рік – Кубілюс

Єврокомісар розпочав "ракетний тур" Польщею для забезпечення України засобами протиповітряної оборони.

Єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс у п'ятницю, 6 березня, прибув до Польщі з "ракетним туром", щоб забезпечити довгострокове постачання ракет для української протиповітряної оборони.

Про це він заявив на спільній пресконференції у Варшаві з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем.

"Ми розпочали тур саме з Польщі, бо вона є ключовою державою для майбутнього європейської оборони та виробництва ракет у Європі", – зазначив Кубілюс.

Єврокомісар додав, що ЄС готує позику на підтримку України обсягом 60 млрд євро на 2026–2027 роки. Основні пріоритети – ракети, дрони та боєприпаси калібру 155 мм. Нині найбільш нагальною є потреба саме в ракетах.

За його словами, у 2025 році Україна зазнала майже 2000 ракетних атак, з яких 900 були балістичними.

Для зимового сезону лише системі Patriot потрібно близько 700 ракет PAC-2 і PAC-3, що відповідає річному виробництву американських заводів. Тож Україна потребує понад 2000 ракет щороку.

"Після іранської кризи для Європи стало ще важливішим нарощувати виробництво засобів ППО та протибалістичних ракет", – підкреслив Кубілюс.

Днями Зеленський заявив, що удари по Ірану виправдані, але є ризик для ППО України.