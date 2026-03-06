Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер

Колишній контррозвідник АНБ Джон Шиндлер стверджує, що скандал навколо Джеффрі Епштейна – це не лише історія про сексуальні злочини, а насамперед шпигунська операція, яка досі залишається нерозкритою. На його думку, Епштейн виконував роль "агента доступу" для кількох розвідувальних служб, використовуючи зв'язки з глобальними VIP-персонами та компрометувальні матеріали для тиску на них. Шиндлер переконаний, що без підтримки розвідувальних структур Епштейн не зміг би десятиліттями приховувати свої злочини та мати настільки непрозорий вплив на світову еліту. У другій частині серії публікацій Джон Шиндлер розповідає про Роберта Максвелла – британського медіамагната та батька Гіслейн Максвелл, який десятиліттями таємно працював одночасно на Моссад і КДБ, будучи одним із найцінніших подвійних агентів холодної війни. Автор стверджує, що розуміння шпигунської біографії Роберта Максвелла є ключем до розгадки таємниці Джеффрі Епштейна, адже мережа Епштейна фактично виросла з мережі Максвелла, а Гіслейн стала живою ланкою між ними.

У першій частині цієї серії публікацій було пояснено, що покійний Джеффрі Епштейн, відомий педофіл, таємно працював агентом доступу, а не звичайним шпигуном, на кілька розвідувальних служб, і саме це є відсутньою ланкою в його сенсаційній історії. Але на які саме розвідувальні служби?

Першим у списку є Ізраїль. Це суперечлива тема, не останньою чергою через зростання антисемітизму в західному світі останніми днями, тому багато хто взагалі її уникає. Але робота контррозвідки полягає в тому, щоб ставити запитання, яких інші уникають. Питання про зв'язки Епштейна з Ізраїлем та його розвідувальним апаратом не може бути проігнороване.

Щоб спрямувати цю делікатну дискусію, давайте розглянемо таємну біографію Роберта Максвелла, суперечливого британського медіамагната, який загадково помер у 1991 році. Гіслейн Максвелл була його дев'ятою і наймолодшою дитиною, яку вважали улюбленицею батька. З огляду на надзвичайно тісні особисті та кримінальні стосунки між Гіслейн та її коханцем-педофілом Роберта Максвелла можна вважати фактичним тестем Джеффрі Епштейна.

Роберт Максвелл народився в 1923 році в бідній єврейській родині в закарпатському містечку Солотвино, яке на той момент входило до складу Чехословаччини, під ім'ям Ян Хох. Він ледь уникнув Голокосту, якого не уникнула більшість його родини, і зрештою служив у британській армії під час Другої світової війни, зокрема як нагороджений бойовий офіцер у Північно-Західній Європі в 1944-1945 роках.

Після війни Хох перетворився на Максвелла і став висхідною зіркою в британських видавничих колах. Він прийшов у політику і був депутатом парламенту від Лейбористської партії з 1964 по 1970 рік. До 1980-х років він став яскравим медіамагнатом із впливом далеко за межами Британії, вів розкішне життя і регулярно подавав позови проти ЗМІ, які висміювали його претензії.

Потім усе зруйнувалося. До 1991 року Максвелл збанкрутував, незважаючи на те що розкрадав пенсійні фонди своїх підприємств. Десятиліття сумнівних фінансових операцій наздогнали його. 5 листопада того ж року він помер під час круїзу на Канарських островах на своїй яхті Lady Ghislaine. Його оголене тіло знайшли в Атлантичному океані за 24 км від яхти. Офіційний вердикт про смерть від серцевого нападу і утоплення від самого початку вважали підозрілим. Гіслейн Максвелл розповідала багатьом людям, що вірить: її батька вбили. Це стало однією з причин, чому вона покинула Велику Британію і переїхала до Нью-Йорка в 1991 році, потрапивши просто в обійми Джеффрі Епштейна.

Таємну шпигунську кар'єру Роберта Максвелла, про яку за його життя ходили чутки, було розкрито – принаймні частково – після його смерті. Спроби зобразити покійного Максвелла "супершпигуном" Моссаду, можливо, є перебільшенням, але немає сумнівів, що його зв'язки з ізраїльськими розвідувальними службами сягають часів створення єврейської держави, коли Хох, а потім Максвелл, розшукував родичів, які загинули під час Голокосту. Побудувавши своє життя у Великій Британії, він став цінним джерелом розвідки з огляду на свої широкі зв'язки у фінансових і політичних колах Лондона.

Моссад, як завжди, ніколи не коментував свої вигідні стосунки з Максвеллом, але багато про що говорить той факт, що на його похороні на Оливній горі в Єрусалимі були присутні щонайменше шість чинних і колишніх керівників ізраїльської розвідки, а тодішній прем'єр-міністр Іцхак Шамір загадково похвалив покійного: "Він зробив для Ізраїлю більше, ніж можна сьогодні розповісти".

Ветерани ізраїльської розвідки розповідали мені про свої стосунки з Максвеллом, якого вони прозвали "Маленьким чехом". Один із них, який зустрічався з магнатом-шпигуном, назвав його "складним, але цінним". У шпигунських колах давно вважається, що Моссад мав певний стосунок до його підозрілої смерті. Згідно зі стандартною версією, до серпня 1991 року Максвелл був у скрутному фінансовому становищі, а до того ж нерозумно вплутався в підтриманий КДБ переворот у Москві - останню, приречену на провал спробу врятувати Радянський Союз. У відчаї Максвелл зателефонував прем'єр-міністру Шаміру і зажадав грошей, а також підтримки московського перевороту. Шамір розсудливо не хотів мати з цим нічого спільного й відхилив прохання Максвелла. За версією, яку я чув від досвідчених шпигунів як зі Сходу, так і із Заходу, Максвелл погрожував Шаміру шантажем, якщо Ізраїль не прийде йому на допомогу. Це була остання, фатальна помилка "Маленького чеха".

Для будь-якого ветерана контррозвідки виникає одне питання: чому Максвелл, британський видавничий магнат та ізраїльський шпигун, був причетний до московського перевороту КДБ 1991 року? Тут історія стає ще цікавішою. Хоча Максвелл був насамперед відданий Ізраїлю, у шпигунському житті він був таким самим підприємцем, як і в бізнесі. Протягом десятиліть він служив КДБ, одночасно працюючи на Моссад. До середини холодної війни британська розвідка дійшла висновку, що Максвелл мав таємні зв'язки з Кремлем, – і вони мали рацію.

У 2018 році полковник КДБ у відставці Ніколай Шварьов опублікував докладний звіт про службу Максвелла в Москві. Наприкінці 1940-х років Максвелл таємно працював як на Моссад, так і на КДБ; у 1950-х роках обидві сторони з'ясували подвійне життя Максвелла, але він залишався цінним. Потім, у 1968 році, Максвелл, як депутат від Лейбористської партії, підтримав радянське вторгнення в Чехословаччину, свою батьківщину, що викликало суперечки. Це принесло йому ще більшу довіру в Москві та призвело до його зв'язків із вищим керівництвом КДБ, а також до приватної зустрічі з радянським лідером Леонідом Брежнєвим.

Максвелл був цінним для КДБ не лише як джерело західних секретів, він також просував радянську лінію з політичних питань і мав доступ до багатьох західних VIP-персон. Москва була незадоволена тим, що він також був близький до Моссаду, і побоювалася, що Максвелл може працювати й на британську розвідку. Насправді Максвелл час від часу зустрічався з представниками Служби безпеки, широко відомої як MI5, і ділився з ними певною інформацією, але це було здебільшого спробою уникнути переслідувань із боку MI5.

Протягом десятиліть Максвелл отримував значні суми готівки від КДБ, а також слугував відмивачем грошей для підприємств, пов'язаних із радянською розвідкою. Максвелл подружився з Володимиром Крючковим, багаторічним керівником елітного Першого головного управління КДБ, його зовнішньополітичного підрозділу, а також останнім головою КДБ. Це стало фатальним для Максвелла, коли Крючков попросив його про допомогу під час перевороту 1991 року.

Розповідь Шварьова майже повністю збігається зі статтею 2007 року Станіслава Лєкарьова, іншого полковника КДБ у відставці та експерта з контррозвідки. Він підтверджує, що Максвелл, високопоставлений агент, отримував особливе ставлення, включно із зустрічами з вищими чиновниками КДБ. Це був не звичайний шпигун. Лєкарьов також повідомляє, що участь Максвелла в перевороті 1991 року стала для нього фатальною – принаймні після того, як він зажадав допомоги від Ізраїлю. "Уночі 5 листопада проблему Максвелла було вирішено", – пише він. Він додає романтичний штрих: "Зі смертю Роберта Максвелла закінчилася епоха великих шпигунів". Цікаво, що Лєкарьов також зазначає: троє полковників КДБ, які мали оперативний контакт із Максвеллом, – Володимир Головін, Віктор Бредіхін і Вадим Бірюков – померли за загадкових обставин.

Легко відкинути ці розповіді як шпигунські вигадки, вигадані Москвою, і ставитися до них скептично. Проте я чув практично ідентичні версії того, як КДБ поводився з Максвеллом, від трьох високопоставлених ветеранів радянської розвідки, один із яких бачив "справу Максвелла", що зберігалася в штаб-квартирі Першого головного управління КДБ. Хоча ми, можливо, ніколи не дізнаємося подробиць, очевидно, що Роберт Максвелл був справжнім міжнародним таємничим чоловіком, який зумів одночасно працювати на Моссад і КДБ – дві провідні світові розвідувальні служби – і маніпулювати ними. Це була небезпечна гра, яка зрештою знищила Максвелла.

Гіслейн Максвелл є ключем до розуміння загадки Джеффрі Епштейна та розвідки, оскільки вона була улюбленою дитиною свого батька, а потім – найближчою подругою та помічницею свого коханця-педофіла. У реальному сенсі мережа Джеффрі Епштейна була продовженням мережі Роберта Максвелла, до якої входили багато тих самих гравців. Існує безліч повідомлень про прямі фінансові та особисті зв'язки між Робертом Максвеллом і Джеффрі Епштейном, які офіційно не підтверджені, але широко поширені в розвідувальних колах.

Як мережа Максвелла перетворилася на мережу Епштейна, в якій вирішальну роль відігравала Гіслейн Максвелл, буде пояснено в частинах III і IV цієї серії.

Далі буде...