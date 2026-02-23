Епштейн орендував шість складів у США для приховування доказів — The Telegraph

Як повідомляє The Telegraph, на момент суїциду Епштейн володів п’ятьма великими маєтками в США і Франції.

Засуджений за сексуальні злочини фінансист Джеффрі Епштейн до того, як потрапив до в’язниці, де і наклав на себе руки, орендував шість складів у США — щоб приховати від поліції знімки і комп’ютери з доказами його злочинів.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними журналістів, слідчі так і не провели обшуків на цих складах — що і підвищує шанси на те, що у справі Епштейна залишаються ще не вивчені документи, зокрема пов’язані з колишнім британським принцом Ендрю і колишнім британським послом у США Пітером Мандельсоном.

Зокрема, документи, виявлені The Telegraph, засвідчили, що Епштейн платив приватним детективам за вивезення обладнання з його будинку у Флориді — за це вони отримали десятки тисяч доларів.

"Документи також показують, що він орендував шість сховищ по всій території США і використовував їх для зберігання речей зі своїх володінь, зокрема комп’ютерів з Літл-Сент-Джеймс, його приватного острова в Карибському морі", — пише видання.

"Фотографії нерухомості, зроблені під час рейду американської влади після його арешту 2019 року, засвідчили, що в багатьох із них були великі складські приміщення і порожні підвали, тож незрозуміло, навіщо Епштейну потрібно було орендувати зовнішні складські приміщення", — пише видання.

При цьому, незважаючи на те, що Епштейна здавна підозрювали у збиранні компромату на своїх соратників, поки що відносно мало таких знімків або відероликів було виявлено, пише видання.

"Це породило твердження про те, що Міністерство юстиції США прагне захистити впливових осіб від розслідування, хоча влада неодноразово це заперечувала. (…) Одне з приміщень Епштейн орендував у Флориді щонайменше з 2003 року. Регулярні платежі за нього надходили аж до його смерті у в’язниці 2019 року", — повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, підлеглі Епштейна обговорювали транспортування комп’ютерів і дисків з території Літл-Сент-Джеймс на Віргінських островах у таємні сховища. Як вважають The Telegraph, може йтися про компрометуючі матеріали, створені до 2009 року, а з опублікованого Мінюстом США листування випливає, що схему приховування техніки та документів застосовували неодноразово.

"Епштейн орендував принаймні одне сховище з 2003 року, коли був частиною флоридської світської спільноти, до якої входив Дональд Трамп. Квитанції за кредитними картками, отримані The Telegraph, показують, що регулярні платежі за зберігання тривали до 2019 року, року його суїциду", — підсумувало видання.