Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Епштейн орендував шість складів у США для приховування доказів — The Telegraph

23 лютого 2026, 21:08
Епштейн орендував шість складів у США для приховування доказів — The Telegraph
Фото: https://twitter.com/piersmorgan
Як повідомляє The Telegraph, на момент суїциду Епштейн володів п’ятьма великими маєтками в США і Франції.

Засуджений за сексуальні злочини фінансист Джеффрі Епштейн до того, як потрапив до в’язниці, де і наклав на себе руки, орендував шість складів у США — щоб приховати від поліції знімки і комп’ютери з доказами його злочинів. 

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними журналістів, слідчі так і не провели обшуків на цих складах — що і підвищує шанси на те, що у справі Епштейна залишаються ще не вивчені документи, зокрема пов’язані з колишнім британським принцом Ендрю і колишнім британським послом у США Пітером Мандельсоном.

Зокрема, документи, виявлені The Telegraph, засвідчили, що Епштейн платив приватним детективам за вивезення обладнання з його будинку у Флориді — за це вони отримали десятки тисяч доларів.

"Документи також показують, що він орендував шість сховищ по всій території США і використовував їх для зберігання речей зі своїх володінь, зокрема комп’ютерів з Літл-Сент-Джеймс, його приватного острова в Карибському морі", — пише видання.

Як повідомляє The Telegraph, на момент суїциду Епштейн володів п’ятьма великими маєтками в США і Франції. 

"Фотографії нерухомості, зроблені під час рейду американської влади після його арешту 2019 року, засвідчили, що в багатьох із них були великі складські приміщення і порожні підвали, тож незрозуміло, навіщо Епштейну потрібно було орендувати зовнішні складські приміщення", — пише видання.

При цьому, незважаючи на те, що Епштейна здавна підозрювали у збиранні компромату на своїх соратників, поки що відносно мало таких знімків або відероликів було виявлено, пише видання.

"Це породило твердження про те, що Міністерство юстиції США прагне захистити впливових осіб від розслідування, хоча влада неодноразово це заперечувала. (…) Одне з приміщень Епштейн орендував у Флориді щонайменше з 2003 року. Регулярні платежі за нього надходили аж до його смерті у в’язниці 2019 року", — повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, підлеглі Епштейна обговорювали транспортування комп’ютерів і дисків з території Літл-Сент-Джеймс на Віргінських островах у таємні сховища. Як вважають The Telegraph, може йтися про компрометуючі матеріали, створені до 2009 року, а з опублікованого Мінюстом США листування випливає, що схему приховування техніки та документів застосовували неодноразово.

"Епштейн орендував принаймні одне сховище з 2003 року, коли був частиною флоридської світської спільноти, до якої входив Дональд Трамп. Квитанції за кредитними картками, отримані The Telegraph, показують, що регулярні платежі за зберігання тривали до 2019 року, року його суїциду", — підсумувало видання.

СШАДжеффрі Епштейн

Останні матеріали

Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Україна не програє війну. Чому
Політика
Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 17:21
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого
Політика
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого "старшого брата" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 11:54
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється