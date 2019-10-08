У США мільярдера Джеффрі Епштейна, звинуваченого у педофілії й торгівлі людьми, знайшли мертвим у камері
Його тіло виявили 10 серпня о 07:30 за місцевим часом у в'язниці в Нью-Йорку. За попередньою версією, чоловік скоїв самогубство, повідомляє ВВС.
У 2007 році мільярдера Джеффрі Епштейна звинувачували у сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до проституції. Розслідування велося у 2002-2005 роках у Нью-Йорку та Флориді. Тоді Епштейн пішов на угоду зі слідством - його справою займався Алекс Акоста, який тоді був прокурором Південної Флориди й погодився на угоду з Епштейном. У результаті той просидів у в'язниці лише 13 місяців замість багаторічного, а можливо, і довічного терміну, який міг призначити йому суд. Крім того, Акоста погодився приховати факт угоди зі слідством від жертв у цій справі.
Проте в листопаді 2018 року газета The Miami Herald опублікувала власне розслідування, присвячене справі Джеффрі Епштейна і ролі в ньому Алекса Акости. За старою справою журналістам вдалося знайти близько 60 жертв насильства з боку Епштейна.
У лютому нинішнього року суддя окружного суду по Південній Флориді Кеннет Марра ухвалив, що приховування інформації від жертв було незаконним.
7 липня 2019 року влада США затримала Епштейна. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і "позичав" їх впливовим людям. Мільярдер не визнав провину, а занадто м'яка угода з Епштейном викликала публічну критику на адресу Акости. Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер і спікер Палати представників Конгресу США демократ Ненсі Пелосі зажадали від нього піти у відставку, а в Twitter поширилася кампанія #AcostaResign.
Нагадаємо, що 12 липня міністр праці Сполучених Штатів Алекс Акоста оголосив про відставку через скандал навколо Епштейна.
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