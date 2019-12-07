Міністр праці США пішов у відставку

"Алекс був чудовим міністром праці і його робота дійсно цінується. Виконувати обов'язки міністра праці буде Патрік Пізеллі, який досі працював заступником міністра"

Міністр праці США Александер Акоста в п'ятницю, 12 липня, подав у відставку через скандал навколо фінансиста Джеффрі Епштейна.

Александер Акоста оголосив про це під час виступу в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє DW.

Акоста зазначив, що не хоче відволікати увагу від роботи департаменту праці своєю участю у справі Епштейна десять років тому, передає агентство Reuters.

"Не думаю, що це правильно і чесно для адміністрації департаменту праці тримати фокус на Епштейні замість неймовірної економіки, яку ми сьогодні маємо", - підкреслив він.

Дональд Трамп зазначив, що Акоста пішов у відставку за власною ініціативою.

"Алекс був чудовим міністром праці і його робота дійсно цінується. Виконувати обов'язки міністра праці буде Патрік Пізеллі, який досі працював заступником міністра", - повідомив президент США.

За словами Трампа, Акоста пояснив, що відчував постійний тиск ЗМІ у зв'язку зі скандалом і вважав неможливим продовжувати роботу в таких умовах.

Олександр Акоста, який в минулому працював федеральним прокурором, в 2007 році вів справу, в рамках якої мільярдер Епштейн звинувачувався в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. У 2008 році Акоста погодився на пропозицію сторони захисту про угоду Епштейна з правосуддям. Врешті обвинувачений уникнув федеральних звинувачень і відсидів 13 місяців у в'язниці. Таке м'яке покарання викликало невдоволення громадськості та ЗМІ.

У липні 2019 року федеральні прокурори в Нью-Йорку висунули проти Епштейна нові звинувачення. 8 липня Епштейн не визнав себе винним у федеральному суді Мангеттена. У обвинувальному висновку стверджується, що він "сексуально експлуатував і піддав насильству десятки неповнолітніх дівчаток".

Нагадаємо, що у Великій Британії оголосили про відставку посла у США після витоку листів про Трампа.