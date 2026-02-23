Кім Чен Ин призначив 13-річну доньку на керівну посаду в ракетній програмі КНДР

За даними розвідки, в деяких випадках генерали Північної Кореї вже звітують безпосередньо перед Кім Чжу Е.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин призначив свою 13-річну доньку, Кім Чжу Е, на керівну посаду в управлінні, яке відповідає за розробку ракет.

Про це повідомляє Newsweek.

Зазначається, що цей крок вказує на те, що Кім Чен Ин готує свою доньку до ролі наступниці на чолі збройних сил Північної Кореї — Корейської Народної армії.

За даними розвідки, в деяких випадках генерали Північної Кореї вже звітують безпосередньо перед Кім Чжу Е.

Відтепер накази в управлінні ракетної програми видає саме вона, а не Чжан Чан Га, який очолював це управління з 2023 року, пишуть південнокорейські медіа.

12 лютого Yonhap із посиланням на дані Національної розвідки Південної Кореї(NIS) повідомляв, що південнокорейська розвідка вважає, що диктатор КНДР Кім Чен Ин, ймовірно, готує свою доньку Чжу Е до призначення наступницею.

Раніше розвідка оцінювала доньку північнокорейського диктатора як «найімовірнішу наступницю», але тепер вважає, що вона вже перебуває на стадії офіційного визначення наступника.

За даними NIS, одним із доказів цього є те, що Кім Чжу Е вже висловлює власну позицію щодо окремих аспектів політики Північної Кореї.

2 січня повідомлялось, що дочка Кім Чен Ина, Кім Чжу Е, вперше відвідала державний мавзолей Кумсусан разом із батьками, що аналітики розцінюють як можливий сигнал її підготовки до ролі наступниці.

Її поява на важливих державних заходах та у медіа останніми роками може свідчити про формування образу «стабільної родини» та поступове введення її в політичне життя КНДР. Втім, експерти застерігають, що офіційно про спадкоємність говорити зарано через її юний вік та відсутність посад у партії.