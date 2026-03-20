Кім Чен Ин показав танк із"абсолютним" захистом від дронів

20 березня 2026, 09:09
фото: KCNA
Він проїхав на танку разом з дочкою.
Північна Корея представила нові бойові танки, які, за твердженням влади, здатні блокувати ракетні та безпілотні атаки зі "стовідсотковою ефективністю".
 
Про це пише Bloomberg з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).
 
За даними ЗМІ, Кім Чен Ин разом зі своєю дочкою Чжу Е керував навчаннями за участю нових танків, що імітували удар, рейд і захоплення ворожих оборонних ліній.
 
"Танк перехопив 100% протитанкових ракет і безпілотників, які атакували його з різних позицій і напрямків", – йдеться в повідомленні ЗМІ, при цьому зазначається, що це довело ефективність "системи активного захисту" танків.
 
За словами Кіма, розробка нового танка зайняла сім років, при цьому основна увага приділялася підвищенню його захисту. Він слугуватиме основним бойовим танком країни і допоможе модернізувати операції північнокорейських сил, додав він.
 
На фотографіях з навчань, опублікованих державними ЗМІ, північнокорейський лідер проїхав на одному з танків разом зі своєю дочкою. Раніше вже показували, як вона стріляла зі зброї під час навчань разом з батьком. Південнокорейські розвідувальні служби вважають, що дівчину можуть призначити наступним лідером Північної Кореї.
 
"Кім Чжу Е виходить за межі ролі простого спостерігача і тепер створює образ як воїна, так і командира", – сказав Лім Іль-чхоль, професор Інституту далекосхідних досліджень Університету Кьоннам.
КНДРКИМ ЧЕН ИНвійна в Україніросія окупанти

"Віддайте його під суд". Прокремлівський блогер виступив із незвично різкою критикою путіна – The Guardian
