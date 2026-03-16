КНДР могла заробити до $14,4 млрд на війні росії проти України – ЗМІ

16 березня 2026, 16:49
КНДР могла заробити до $14,4 млрд на війні росії проти України – ЗМІ
Фото: з відкритих джерел
За оцінками аналітиків, основну частину прибутків Пхеньяну могли забезпечити поставки зброї до росії.

Північна Корея могла отримати від 7,67 до 14,4 млрд доларів завдяки участі у війні росії проти України. Йдеться про доходи від постачання озброєння москві та відправлення своїх військових.

Про це йдеться у звіті Korea Institute for National Strategy, передає Yonhap News Agency.

За оцінками аналітиків, основну частину прибутків Пхеньяну могли забезпечити поставки зброї до росії. Дослідники посилаються, зокрема, на супутникові знімки, які фіксують переміщення військових вантажів між країнами.

У звіті також зазначається, що з жовтня 2024 року Північна Корея щонайменше чотири рази відправляла свої війська до росії. Загалом йдеться про понад 20 тисяч солдатів. Прямі доходи від цього — включно із зарплатами військових і компенсаціями за загиблих — оцінюють приблизно у 620 млн доларів.

Аналітики прогнозують, що у разі продовження такої співпраці Пхеньян може отримувати близько 560 млн доларів щороку лише від розгортання своїх військ. Водночас наразі, за оцінками дослідження, Північна Корея фактично отримала лише 4–19,6% від потенційних доходів.

Експерти також вважають, що загальна сума може зрости, якщо КНДР отримає додаткову компенсацію від росії, зокрема за постачання високоточних компонентів і матеріалів.

Перші військові з Північної Кореї прибули на фронт у жовтні 2024 року — тоді йшлося приблизно про 12 тисяч осіб. У березні 2025 року Пхеньян направив ще близько трьох тисяч солдатів.

Спочатку і москва, і Пхеньян заперечували участь північнокорейських військових у бойових діях. Однак 26 квітня 2025 року росія вперше офіційно визнала їхню присутність, а згодом це підтвердила й Північна Корея.

Окрім живої сили, КНДР постачає росії озброєння. Зокрема, у січні 2024 року США заявили, що москва отримала від Пхеньяна балістичні ракети малої дальності та використовувала їх для ударів по Україні.

Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
