Reuters: Китай виграв від переговорів Трампа і Сі

Саміт у Пекіні не дав прориву, але закріпив перевагу Китаю у відносинах зі США.

Візит президента США Дональда Трампа до Пекіна цього тижня, ймовірно, завершився обмеженими результатами, однак показав очевидні переваги для Китаю.

Про це пише агенція Reuters.

Після переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпін експерти зазначають, що сторони повернулися до звичного рівня економічного та стратегічного протистояння, без суттєвих проривів.

Аналітики наголошують, що найгостріші проблеми у відносинах США та Китаю залишилися невирішеними – від торговельних суперечок до військової присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У Пекіні, за оцінками оглядачів, зустріч сприйняли як період відносної стабільності. Сі Цзіньпін назвав поточний етап "конструктивною стратегічною стабільністю".

Експерти вказують, що Китай скористався зміною підходів Вашингтона та відсутністю жорстких вимог з боку США. Водночас Сполучені штати не отримали нових зобов’язань від Пекіна, зокрема щодо міжнародних криз.

Представники Білого дому заявили, що переговори дозволили досягти окремих економічних домовленостей, однак ключові суперечності між країнами залишилися.

Аналітики підсумовують, що саміт засвідчив перехід від періоду різкої конфронтації до довгострокової конкуренції між США та Китаєм, без ознак швидкого зближення сторін.

Крім того, путін побачив нові можливості після зустрічі Трампа і Сі.