Reuters: Китай виграв від переговорів Трампа і Сі

17 травня 2026, 18:33
Фото: ЕРА
Саміт у Пекіні не дав прориву, але закріпив перевагу Китаю у відносинах зі США.

Візит президента США Дональда Трампа до Пекіна цього тижня, ймовірно, завершився обмеженими результатами, однак показав очевидні переваги для Китаю. 

Про це пише агенція Reuters.

Після переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпін експерти зазначають, що сторони повернулися до звичного рівня економічного та стратегічного протистояння, без суттєвих проривів.

Аналітики наголошують, що найгостріші проблеми у відносинах США та Китаю залишилися невирішеними – від торговельних суперечок до військової присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У Пекіні, за оцінками оглядачів, зустріч сприйняли як період відносної стабільності. Сі Цзіньпін назвав поточний етап "конструктивною стратегічною стабільністю".

Експерти вказують, що Китай скористався зміною підходів Вашингтона та відсутністю жорстких вимог з боку США. Водночас Сполучені штати не отримали нових зобов’язань від Пекіна, зокрема щодо міжнародних криз.

Представники Білого дому заявили, що переговори дозволили досягти окремих економічних домовленостей, однак ключові суперечності між країнами залишилися.

Аналітики підсумовують, що саміт засвідчив перехід від періоду різкої конфронтації до довгострокової конкуренції між США та Китаєм, без ознак швидкого зближення сторін.

Крім того, путін побачив нові можливості після зустрічі Трампа і Сі.

 

США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Глобальна
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
