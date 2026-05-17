Politico: лист зі США про скасування перекидання військ до Польщі "застряг"

17 травня 2026, 17:12
Через збій у передачі даних Польща дізналася про рішення із запізненням.

США попередили Польщу про скасування перекидання 4 тисяч американських військових ще 11 травня, однак повідомлення із Пентагону "застрягло" у пошті начальника Генштабу Польщі. 

Про це повідомляє Politico.

За даними джерел видання, секретний електронний лист надійшов начальнику Генерального штабу польських Збройних сил Веслав Кукула через захищену систему зв’язку для контактів із союзниками.

Співрозмовники Politico стверджують, що генерал передав інформацію командуванню лише в середу. Через це польські військові та керівництво Міноборони дізналися про зміну планів Вашингтона із медіа.

Водночас речник Генштабу Польщі Марек Пєтжак заперечив, що відповідне повідомлення надходило ще в понеділок.

Йшлося про скасування ротації 2-ї бронетанкової бойової бригади США з Техасу до Польщі. За словами джерел, повідомлення Пентагону було коротким і не містило пояснень причин такого рішення.

14 травня США скасували відправку 4000 солдатів до Польщі

 

