росія може готувати мобілізацію в Придністров’ї – Санду

Спрощене надання громадянства рф можуть використати для вербування на війну.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що рішення росії про спрощене надання громадянства мешканцям Придністров’я може бути використане для мобілізації населення регіону на війну проти України.

Про це повідомляє медіа організація Politico.

За словами Санду, москва може потребувати додаткових людських ресурсів для продовження війни та використовувати паспортизацію як один із інструментів тиску.

"Ймовірно, їм потрібно більше людей, щоб відправити їх на війну в Україну", – зазначила вона.

Вона також припустила, що такі кроки можуть бути елементом тиску на Молдову в контексті її політики щодо реінтеграції Придністровського регіону.

Санду наголосила, що значна частина мешканців Придністров’я вже має молдовське громадянство, оскільки вважає його більш безпечним.

Водночас вона підкреслила, що питання вступу Молдови до ЄС залежить виключно від самого Євросоюзу, а не від рф.

Раніше повідомлялося, що кремль для мешканців "Придністров’я" спростив отримання російського громадянства.

Після цього президент України Володимир Зеленський доручив встановити контакт із Молдовою щодо ситуації.