У Модені водій збив пішоходів і напав на перехожого з ножем

У центрі італійського міста Modena автомобіль на великій швидкості в’їхав у групу пішоходів.

Внаслідок інциденту постраждали щонайменше вісім людей, четверо з них перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє італійська новинна агенція ANSA.

За даними видання, сірий Citroen C3 раптово виїхав на тротуар: спочатку автомобіль збив велосипедиста, а потім врізався у пішоходів.

Після цього водій продовжив рухатися зигзагами історичним центром міста та збив жінку в зоні обмеженого руху. Вона зазнала серйозних травм ніг.

Очевидці також повідомили, що після наїзду чоловік напав із ножем на одного з перехожих. Згодом його затримала поліція.

Трьох постраждалих медикам довелося реанімувати просто на місці події. Двом людям через тяжкі травми ампутували ноги.

Підозрюваним виявився 31-річний Салім Ель-Кудрі. Прокуратура висунула йому обвинувачення у замаху на вбивство та завданні тяжких тілесних ушкоджень із використанням зброї.