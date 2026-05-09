В Італії заарештували посла за продаж шенгенських віз росіянам

09 травня 2026, 15:19
В Італії заарештували посла за продаж шенгенських віз росіянам
За свої послуги посол вимагав від 4 до 16 тисяч євро з людини.

У Римі заарештували колишнього посла Італії в Узбекистані П'єргабріеле Пападіа де Боттіні ді Сант'Аньєзе. Його звинувачують в організації схеми незаконної видачі шенгенських віз громадянам росії.

Про це повідомляє La Repubblica.

За даними слідства, під час роботи послом в Ташкенті Пападіа взяв під контроль візовий відділ і перевів туди Тетяну Тараканову – громадянку росії та Італії, яка раніше працювала з ним в італійському консульстві в москві. Разом вони організували схему видачі довгострокових туристичних віз – від одного до трьох років – громадянам росії, які не відповідали вимогам шенгенського законодавства. За свої послуги посол вимагав від 4 до 16 тисяч євро з людини.

У схемі були задіяні три туристичні агентства з офісами в москві. Щонайменше 95 громадян росії в'їхали до Італії за незаконно виданими візами. Наразі прокурори перевіряють ще близько 400 справ.

Пападіа був заарештований у Римі та поміщений до в'язниці. Його відсторонили від посади ще в грудні 2025 року. Слідство також вивчає статки колишнього посла – близько 3 мільйонів євро, походження яких він пояснює спадщиною. Обом підозрюваним висунуті звинувачення у сприянні нелегальній імміграції та корупції.

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється