Мелоні зустрілася з Рубіо на тлі суперечок Італії та США через Іран

Рим і Вашингтон обговорили суперечності на тлі війни з Іраном.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася з державним секретарем США Марко Рубіо 8 травня в момент незвичної напруженості між її урядом та адміністрацією президента США Дональда Трампа, що значною мірою спричинено війною з Іраном.

Рубіо перебуває в Італії з дводенною поїздкою, метою якої є пом'якшення зв'язків з Папою Левом після безпрецедентних нападок Трампа на понтифіка, а також обговорення розчарування Вашингтона відмовою Італії підтримати американо-ізраїльську війну проти Ірану.

Про це пише Reuters.

В агентстві додають, що Мелоні була однією з найвідданіших прихильниць Трампа у Європі, підтримуючи з ним тісні зв’язки та позиціонуючи себе як "міст" між Вашингтоном і іншими країнами ЄС, які не мали політичної близькості з республіканським лідером США.

Однак останніми місяцями ця близькість опинилася під дедалі більшим тиском, оскільки війна з Іраном змусила її балансувати між лояльністю до США, негативним ставленням італійського суспільства до війни та зростаючими економічними наслідками конфлікту.

Перед поїздкою до офісу прем’єр-міністерки Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який заявив, що переговори були позитивними.

"Я переконаний, що Європі потрібна Америка, Італії потрібна Америка, але Сполученим Штатам також потрібні Європа та Італія", – заявив журналістам Таяні.

Очікувалося, що Мелоні та Рубіо обговорять ситуацію в Перській затоці, війну росії проти України, американські мита на європейські товари, а також перспективи щодо Куби, яку Вашингтон прагне ізолювати дипломатично та економічно.