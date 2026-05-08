Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Мелоні зустрілася з Рубіо на тлі суперечок Італії та США через Іран

08 травня 2026, 16:35
Мелоні зустрілася з Рубіо на тлі суперечок Італії та США через Іран
Рим і Вашингтон обговорили суперечності на тлі війни з Іраном.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася з державним секретарем США Марко Рубіо 8 травня в момент незвичної напруженості між її урядом та адміністрацією президента США Дональда Трампа, що значною мірою спричинено війною з Іраном.

Рубіо перебуває в Італії з дводенною поїздкою, метою якої є пом'якшення зв'язків з Папою Левом після безпрецедентних нападок Трампа на понтифіка, а також обговорення розчарування Вашингтона відмовою Італії підтримати американо-ізраїльську війну проти Ірану.

Про це пише Reuters.

В агентстві додають, що Мелоні була однією з найвідданіших прихильниць Трампа у Європі, підтримуючи з ним тісні зв’язки та позиціонуючи себе як "міст" між Вашингтоном і іншими країнами ЄС, які не мали політичної близькості з республіканським лідером США.

Однак останніми місяцями ця близькість опинилася під дедалі більшим тиском, оскільки війна з Іраном змусила її балансувати між лояльністю до США, негативним ставленням італійського суспільства до війни та зростаючими економічними наслідками конфлікту.

Перед поїздкою до офісу прем’єр-міністерки Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який заявив, що переговори були позитивними.

"Я переконаний, що Європі потрібна Америка, Італії потрібна Америка, але Сполученим Штатам також потрібні Європа та Італія", – заявив журналістам Таяні.

Очікувалося, що Мелоні та Рубіо обговорять ситуацію в Перській затоці, війну росії проти України, американські мита на європейські товари, а також перспективи щодо Куби, яку Вашингтон прагне ізолювати дипломатично та економічно.

ІталіяСШАІранДональд ТрампДжорджа МелоніМарко Рубіо

Останні матеріали

SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється