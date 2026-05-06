Папа Лев XIV відповів Трампу на критику

06 травня 2026, 09:54
джерело facebook.com/vaticannews
Коментарі Папи Римського прозвучали після того, як днем раніше Трамп знову обрушився з критикою на понтифіка.

Папа Римський Лев XIV відповів на чергові "випади" президента США Дональда Трампа, заявивши, що люди можуть вільно критикувати його, оскільки він продовжує виступати за мир в умовах війни в Ірані.

Про це повідомляє CNN.

"Місія Церкви – проповідувати Євангеліє і мир. Якщо хтось хоче критикувати мене за проголошення Євангелія, нехай робить це, спираючись на правду. Церква роками виступає проти ядерної зброї, тож сумнівів немає. Я просто сподіваюся, що мене почують, тому що Слово Боже має величезну цінність", – сказав Папа Лев журналістам.

Коментарі Папи Римського прозвучали після того, як днем раніше Трамп знову обрушився з критикою на понтифіка, бездоказово заявивши, що Папа "вважає, що для Ірану цілком нормально мати ядерну зброю".

"Я думаю, що він наражає на небезпеку багатьох католиків і багатьох людей, але, мабуть, якщо це залежить від Папи Римського. Він вважає, що для Ірану цілком нормально мати ядерну зброю", – говорив Дональд Трамп.

Державний секретар Ватикану П'єтро Паролін, коментуючи нападки Трампа, сказав, що "Папа йде своїм шляхом", тобто проповідує Євангеліє і мир "у кожній нагоді, доречній і недоречній". За словами Пароліна, Папа вже дав на це "дуже християнську відповідь", зазначивши, що робить те, чого вимагає його роль.

ІранДональд ТрампПапа Римський Лев XIV

