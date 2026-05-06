Папа Лев XIV відповів Трампу на критику
Папа Римський Лев XIV відповів на чергові "випади" президента США Дональда Трампа, заявивши, що люди можуть вільно критикувати його, оскільки він продовжує виступати за мир в умовах війни в Ірані.
Про це повідомляє CNN.
"Місія Церкви – проповідувати Євангеліє і мир. Якщо хтось хоче критикувати мене за проголошення Євангелія, нехай робить це, спираючись на правду. Церква роками виступає проти ядерної зброї, тож сумнівів немає. Я просто сподіваюся, що мене почують, тому що Слово Боже має величезну цінність", – сказав Папа Лев журналістам.
Коментарі Папи Римського прозвучали після того, як днем раніше Трамп знову обрушився з критикою на понтифіка, бездоказово заявивши, що Папа "вважає, що для Ірану цілком нормально мати ядерну зброю".
"Я думаю, що він наражає на небезпеку багатьох католиків і багатьох людей, але, мабуть, якщо це залежить від Папи Римського. Він вважає, що для Ірану цілком нормально мати ядерну зброю", – говорив Дональд Трамп.
Державний секретар Ватикану П'єтро Паролін, коментуючи нападки Трампа, сказав, що "Папа йде своїм шляхом", тобто проповідує Євангеліє і мир "у кожній нагоді, доречній і недоречній". За словами Пароліна, Папа вже дав на це "дуже християнську відповідь", зазначивши, що робить те, чого вимагає його роль.