Ватикан відповів Трампу після його заяв про Папу Римського

Президент США Дональд Трамп вчергове різко розкритикував Папу Римського Лева XIV, звинувативши його в тому, що він «наражає на небезпеку багатьох католиків», оскільки нібито не заперечує проти ядерної зброї в Ірану. У Ватикані у відповідь заявили, що Папа іде своїм шляхом.

Про це повідомило італійське агентство Ansa.

Коментарі Трампа пролунали за кілька годин до візиту державного секретаря США Марко Рубіо до Ватикану, одним із завдань якого вважається нормалізація відносин між Вашингтоном і Святим Престолом після публічного конфлікту між понтифіком і американською адміністрацією.

Державний секретар Ватикану П'єтро Паролін, коментуючи нападки Трампа, сказав, що "Папа йде своїм шляхом", тобто проповідує Євангеліє і мир "у кожній нагоді, доречній і недоречній". За словами Пароліна, Папа вже дав на це "дуже християнську відповідь", зазначивши, що робить те, чого вимагає його роль.