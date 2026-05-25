США засудили масований удар рф по Києву

25 травня 2026, 18:49
Фото: ДСНС
Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс засудила масований російський удар по Києву в ніч на 24 травня.

Відповідну заяву опублікувало посольство США в Україні у соцмережі X.

Девіс заявила, що особисто бачила частину наслідків атаки та наголосила на неприпустимості ударів по цивільних.

"Цілеспрямовані удари по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі є неприйнятними. Як раніше заявляв президент Трамп, ця війна має закінчитися",  підкреслила дипломатка.

У посольстві США також висловили співчуття всім постраждалим від атаки.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Києва 24 травня було пошкоджено будівлю Міністерства закордонних справ України. Наступного дня представники понад 70 іноземних держав на запрошення глави МЗС Андрія Сибіги відвідали місця ударів на Лук’янівці.

До Києва також приїхала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Вона відвідала Лук’янівку та заявила, що удари рф демонструють справжню сутність режиму путіна, для якого "не важливі ні людські життя, ні міжнародне право".

