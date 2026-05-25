Сі Цзіньпін емоційно розкритикував Японію під час зустрічі з Трампом

Трамп заступився за союзника.

Голова КНР Сі Цзіньпін різко розкритикував прем'єрку Японії Санае Такаїчі за "ремілітаризацію" країни під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Пекіні.

Про це повідомляють Financial Times сім джерел, знайомих із перебігом переговорів.

За їхніми словами, Сі став емоційним і роздратованим, коли зайшла мова про Японію, це здивувало американських чиновників, оскільки тема не була предметом переговорів перед самітом. Деякі співрозмовники назвали цей епізод найнапруженішим моментом дводенної зустрічі. Трамп у відповідь заявив, що Токіо змушений займати жорсткішу позицію у сфері безпеки через загрозу з боку Північної Кореї.

Колишній високопосадовець Білого дому з питань Японії Крістофер Джонстон зазначив, що "їдкий підхід" Сі лише підштовхує Токіо до більшої самостійності у сфері безпеки. Антияпонська риторика Китаю не знаходить підтримки за межами КНР, тоді як Японія зміцнює безпекові зв'язки з Австралією, Філіппінами та Південною Кореєю – країнами, які значно більше побоюються агресивного Китаю, ніж "ремілітаризованої" Японії.

Відносини між Пекіном і Токіо різко погіршилися після заяв Такаїчі в листопаді 2025 року про те, що напад Китаю на Тайвань може становити "екзистенційну загрозу" для Японії. Китай жорстко засудив ці слова і відтоді постійно атакує Японію риторично та практично, зокрема обмежив експорт рідкісноземельних металів подвійного призначення.

Тим часом у Токіо наростає занепокоєння щодо стану американо-японського альянсу. США цього місяця попередили Японію про серйозні затримки з постачанням 400 ракет Tomahawk, які Токіо замовив у 2024 році для створення "контрударних" можливостей проти Китаю. Додаткові побоювання викликає і те, що американська війна з Іраном послаблює стримування Китаю з боку США.