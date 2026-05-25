Астана стала на бік Газпрому у спорі з Нафтогазом

У Мін’юсті країни заявили, що спір не пов’язаний із казахстанською юрисдикцією.

Казахстан не виконуватиме рішення суду Міжнародного фінансового центру Астана, який дозволив українському Нафтогазу стягнути з російського Газпрому близько $1,4 млрд.

Про це в інтерв’ю Zakon заявив міністр юстиції Казахстану Єрлан Сарсембаєв.

За його словами, Казахстан не стане транзитним майданчиком для виконання рішень, які не мають прямого зв’язку з юрисдикцією країни.

"Правові механізми республіки не передбачають розгляд спорів, не пов’язаних із її юрисдикцією. Тому це рішення МФЦА не буде виконане на території Казахстану", – сказав Сарсембаєв.

Міністр також зазначив, що рішення ще не набуло законної сили та було ухвалене без участі відповідача. У Газпрому є 14 днів на подання заяви про його скасування.

За словами Сарсембаєва, хоча Казахстан є учасником Нью-Йоркської конвенції 1958 року, порядок виконання іноземних арбітражних рішень визначається національним законодавством. Позови про примусове стягнення мають подаватися за місцем перебування відповідача або його активів.

Раніше суд у Казахстані дозволив Нафтогазу домагатися стягнення коштів за рахунок активів Газпрому в країні. Це стало продовженням арбітражного спору між компаніями щодо транзиту російського газу через Україну.

У 2025 році міжнародний арбітраж у Швейцарії зобов’язав Газпром виплатити Нафтогазу $1,37 млрд через невиконання умов транзитного контракту 2019 року. Російська компанія, за даними Нафтогазу, не здійснювала повну оплату за транспортування газу після початку повномасштабної війни.

