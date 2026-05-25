Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Астана стала на бік Газпрому у спорі з Нафтогазом

25 травня 2026, 14:05
Астана стала на бік Газпрому у спорі з Нафтогазом
Фото: pragueprocess.eu
У Мін’юсті країни заявили, що спір не пов’язаний із казахстанською юрисдикцією.

Казахстан не виконуватиме рішення суду Міжнародного фінансового центру Астана, який дозволив українському Нафтогазу стягнути з російського Газпрому близько $1,4 млрд.

Про це в інтерв’ю Zakon заявив міністр юстиції Казахстану Єрлан Сарсембаєв.

За його словами, Казахстан не стане транзитним майданчиком для виконання рішень, які не мають прямого зв’язку з юрисдикцією країни.

"Правові механізми республіки не передбачають розгляд спорів, не пов’язаних із її юрисдикцією. Тому це рішення МФЦА не буде виконане на території Казахстану", – сказав Сарсембаєв.

Міністр також зазначив, що рішення ще не набуло законної сили та було ухвалене без участі відповідача. У Газпрому є 14 днів на подання заяви про його скасування.

За словами Сарсембаєва, хоча Казахстан є учасником Нью-Йоркської конвенції 1958 року, порядок виконання іноземних арбітражних рішень визначається національним законодавством. Позови про примусове стягнення мають подаватися за місцем перебування відповідача або його активів.

Раніше суд у Казахстані дозволив Нафтогазу домагатися стягнення коштів за рахунок активів Газпрому в країні. Це стало продовженням арбітражного спору між компаніями щодо транзиту російського газу через Україну.

У 2025 році міжнародний арбітраж у Швейцарії зобов’язав Газпром виплатити Нафтогазу $1,37 млрд через невиконання умов транзитного контракту 2019 року. Російська компанія, за даними Нафтогазу, не здійснювала повну оплату за транспортування газу після початку повномасштабної війни.

Раніше ми писали, що "Нафтогаз" виграв у "Газпрому" $1,4 млрд у швейцарському суді.

 
НафтогазКазахстанГазпромсуд

Останні матеріали

Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по росії. І змушує адміністрацію Трампа переглядати ставлення до війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2026, 13:53
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Політика
Хай живе зв’язок Бернадотів. Швеція та Франція посилюють співпрацю у сфері оборони – Мінна Аландер
Переклад iPress – 25 травня 2026, 10:19
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Політика
Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
Переклад iPress – 22 травня 2026, 15:35
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Політика
Перська затока шукає новий безпековий порядок. Війна з Іраном змусила монархії діяти самостійно – National Interest
Переклад iPress – 22 травня 2026, 12:18
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Політика
Без американського клею НАТО ризикує розпастися. Відхід США змушує Європу шукати нового лідера – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2026, 00:43
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється