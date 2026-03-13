"Нафтогаз" виграв у "Газпрому" $1,4 млрд у швейцарському суді
НАК "Нафтогаз України" остаточно виграла судовий спір проти російського енергетичного гіганта "Газпром" на суму понад 1,4 млрд доларів.
Про це голова правління компанії Сергій Корецький написав на Facebook-сторінці.
За його словами, Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу "Газпрому" та залишив у силі рішення міжнародного арбітражу, ухвалене у червні 2025 року.
Рішення зобов'язує російську компанію виплатити "Нафтогазу" заборгованість за послуги з організації транспортування газу, а також нараховані відсотки і судові витрати.
Наразі "Нафтогаз" працює над примусовим стягненням коштів. Паралельно компанія веде низку інших судових процесів проти росії для компенсації збитків.
Нагадаємо, міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії раніше зобов'язав "Газпром" виплатити 1,37 млрд доларів на користь НАК "Нафтогаз України".
Також восени минулого року апеляційний суд Гельсінкі підтвердив арешт російських активів на користь "Нафтогазу".