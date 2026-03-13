"Нафтогаз" виграв у "Газпрому" $1,4 млрд у швейцарському суді

Федеральний Верховний суд Швейцарії відхилив апеляцію російського "Газпрому" у справі проти НАК "Нафтогаз України".

НАК "Нафтогаз України" остаточно виграла судовий спір проти російського енергетичного гіганта "Газпром" на суму понад 1,4 млрд доларів.

Про це голова правління компанії Сергій Корецький написав на Facebook-сторінці.

За його словами, Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу "Газпрому" та залишив у силі рішення міжнародного арбітражу, ухвалене у червні 2025 року.

Рішення зобов'язує російську компанію виплатити "Нафтогазу" заборгованість за послуги з організації транспортування газу, а також нараховані відсотки і судові витрати.

Наразі "Нафтогаз" працює над примусовим стягненням коштів. Паралельно компанія веде низку інших судових процесів проти росії для компенсації збитків.

Нагадаємо, міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії раніше зобов'язав "Газпром" виплатити 1,37 млрд доларів на користь НАК "Нафтогаз України".

Також восени минулого року апеляційний суд Гельсінкі підтвердив арешт російських активів на користь "Нафтогазу".