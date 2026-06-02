Фінляндія конфіскувала російське майно на €4 млн на вимогу "Нафтогазу"

02 червня 2026, 17:47
Фото: korrespondent.net
Кошти пов'язані з довоєнною програмою прикордонного співробітництва ЄС.

Фінське Управління зі стягнення боргів цього року конфіскувало російське майно на суму близько чотирьох мільйонів євро.

Про це повідомляє Yle.

Основна частина суми – 3,7 мільйона євро – це кошти з програми прикордонного співробітництва ЄС, у якій Фінляндія та росія спільно брали участь кілька років тому. Програма підтримувала розвиток прикордонних районів між двома країнами. росія встигла перерахувати свою частку до початку війни, гроші надійшли до фінського Міністерства праці та економічного розвитку, однак програму згодом припинили і кошти залишилися на балансі міністерства. Тепер їх заморожено до особливого розпорядження.

Заявником у справі виступили українська державна енергетична компанія "Нафтогаз" та її дочірні підприємства. Конфіскація є частиною міжнародних зусиль із примусового виконання рішення Арбітражного суду в Гаазі від квітня 2023 року: згідно з ним, росія зобов'язана виплатити "Нафтогазу" понад 5 мільярдів євро компенсації за збитки від окупації Криму. москва відмовилася платити, тому "Нафтогаз" ініціював стягнення в країнах, де росія має активи, зокрема у Фінляндії.

Загалом із 2024 року фінське управління конфіскувало російське майно щонайменше на 40 мільйонів євро.

