Колишній канцлер ФРН знову приїхав до москви

82-річний Шредер відомий як особистий друг путіна.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер перебуває з візитом у москві.

Кореспондент телеканалу NTV Райнер Мунц побачив його в готелі Kempinski, повідомляє ntv.

Мета візиту офіційно не підтверджена, однак 3 червня в Санкт-Петербурзі розпочинається Міжнародний економічний форум – імовірно, саме він є приводом для поїздки.

82-річний Шредер відомий як особистий друг путіна. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну він продовжував працювати на російські енергетичні компанії, попри широку критику в Німеччині та Європі.

Нещодавно путін запропонував Шредера як посередника для залучення Європи до мирних переговорів. Проте Україна виступила проти його кандидатури, а офіційний Берлін також відкинув цю пропозицію, розцінивши її як спробу посіяти розкол у Європі та серед німецьких політиків.