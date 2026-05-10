путін заявив про готовність до зустрічі із Зеленським у нейтральній країні

Президент рф Владімір путін заявив про готовність провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським за межами росії – у "третій країні".

За його словами, така зустріч має стати фінальним етапом переговорного процесу та завершитися підписанням угоди, пишуть російські медіа.

"Зустріч із Зеленським має бути остаточною точкою процесу врегулювання, а не переговорами", – цитують путіна росЗМІ.

Крім того, глава кремля заявив, що війна проти України, яку в росії продовжують називати "українським конфліктом", нібито рухається до завершення.

путін додав, що США, за його словами, щиро прагнуть врегулювання, однак наголосив, що це насамперед "справа росії та України".

Окремо російський лідер висловив побажання, щоб Європейський Союз на можливих переговорах представляла людина, яка не наговорила гидоти про росію. Серед можливих кандидатів він назвав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера – давнього союзника кремля.

Також путін повідомив, що 5 травня москва передала Україні список із 500 українських військовополонених для обміну. За його словами, українська сторона нібито заявила про неготовність до проведення обміну.

Втім, в Офісі президента України цю інформацію спростували. Джерело в ОП повідомило, що підготовка до обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" триває.

"Твердження путіна про те, що Україна нібито заявила рф про неготовність до обміну полоненими, не відповідають дійсності. Оскільки домовленості були досягнуті за посередництва США, реалізація обміну залежить від здатності американської сторони виступити гарантом процесу. Наразі тривають активні контакти щодо цього питання, – зазначив співрозмовник ОП.

Раніше кремль заявив про готовність путіна до переговорів з Європою.