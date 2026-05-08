кремль заявив про готовність путіна до переговорів з Європою

росія і ЄС обмінюються заявами про можливе відновлення контактів.

У кремлі повідомили 8 травня, що президент росії владімір путін готовий вести переговори з "усіма", включно з європейцями, після того, як газета Financial Times повідомила, що лідери Європейського Союзу готуються до можливих переговорів.

У газеті додали, що такий крок ЄС був зумовлений розчаруванням європейців у переговорах щодо завершення війни в Україні, які очолює президент США Дональд Трамп.

"путін готовий до переговорів з усіма. Він неодноразово про це говорив. Ми будемо готові рухатися вперед у нашому діалозі настільки, наскільки до цього готові європейці. Водночас, як неодноразово заявляв путін, ми не ініціюватимемо таких контактів після позиції, яку зайняли європейці", – сказав речник кремля Дмітрій Пєсков, якого цитує Reuters.

росія заявляє, що саме європейські уряди мають зробити перший крок, оскільки саме вони розірвали контакти з москвою у 2022 році після початку війни проти України.

"російська сторона не була ініціатором повного припинення наших відносин з ЄС. Це було ініційовано Брюсселем та окремими європейськими столицями", – додав Пєсков.