кремль заявив про готовність путіна до переговорів з Європою

08 травня 2026, 15:18
кремль заявив про готовність путіна до переговорів з Європою
Фото: REUTERS
росія і ЄС обмінюються заявами про можливе відновлення контактів.

У кремлі повідомили 8 травня, що президент росії владімір путін готовий вести переговори з "усіма", включно з європейцями, після того, як газета Financial Times повідомила, що лідери Європейського Союзу готуються до можливих переговорів.

У газеті додали, що такий крок ЄС був зумовлений розчаруванням європейців у переговорах щодо завершення війни в Україні, які очолює президент США Дональд Трамп.

"путін готовий до переговорів з усіма. Він неодноразово про це говорив. Ми будемо готові рухатися вперед у нашому діалозі настільки, наскільки до цього готові європейці. Водночас, як неодноразово заявляв путін, ми не ініціюватимемо таких контактів після позиції, яку зайняли європейці", – сказав речник кремля Дмітрій Пєсков, якого цитує Reuters.

росія заявляє, що саме європейські уряди мають зробити перший крок, оскільки саме вони розірвали контакти з москвою у 2022 році після початку війни проти України.

"російська сторона не була ініціатором повного припинення наших відносин з ЄС. Це було ініційовано Брюсселем та окремими європейськими столицями", – додав Пєсков.

SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється