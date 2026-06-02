Україна будує армію майбутнього: стартапи створюють рої дронів і безпілотний транспорт

02 червня 2026, 15:46
Фото: Prodrone / Facebook
Україна також розробляє морські дрони.

В Україні формується нова оборонна екосистема, у якій стартапи, інвестори та військові спільно розробляють автономні морські безпілотники, роботизований транспорт і ударні дрони.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Одним із ключових проєктів займається данська компанія BlueShadow, заснована колишнім командиром американського підводного човна Чарльзом Маером. Разом з українськими військовими вона розробляє систему управління роями автономних морських безпілотників, які мають створити захисний бар'єр біля узбережжя та допомагати виявляти російські дрони поблизу Одеси. Після повного розгортання система налічуватиме чотири ескадрильї по 12 суден, які діятимуть за 10–12 кілометрів від берега. Першу ескадрилью, оснащену ракетами та дронами-перехоплювачами, планують ввести в експлуатацію на початку 2027 року.

BlueShadow – одна з восьми компаній, які презентували свої розробки українським військовим у рамках діяльності приватного акселератора Defence Builder. Програма фінансує оборонні стартапи, надаючи їм стартове фінансування у розмірі $10 тисяч і чотиримісячний супровід – від залучення інвесторів до безпосереднього тестування розробок військовими. Defence Builder входить до Investor Club Української ради оборонної промисловості, який об'єднує близько 25 організацій. Задекларовані інвестиції в українську оборонну сферу зросли з $1,1 млн у 2023 році до $105 млн у 2025-му.

Серед інших учасників екосистеми – естонський стартап Telearmy, який із 2023 року встановлює системи дистанційного керування у вантажівки на передовій. За словами засновника компанії Енна Лаансоо, машинами можна керувати з відстані у сотні кілометрів, а технологію можна адаптувати практично до будь-якого транспортного засобу на полі бою. "Більше не можна просто відправляти людей на передову", – наголосив він.

На дефіцит ударних безпілотників середньої дальності відповів стартап Wingtech, створивши багаторазовий дрон літакового типу Haba. Розробники стверджують, що він здатний долати до 300 кілометрів за місію та має захист від засобів радіоелектронної боротьби. Безпілотник уже понад рік використовується на полі бою.

Україна також розробляє морські дрони, здатні довше та ефективніше діяти на морі, а в перспективі і в умовах океану, повідомляв раніше президент Володимир Зеленський.

