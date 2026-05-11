Україна відреагувала на ідею призначити Шредера переговорником від ЄС

Україна не підтримує кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як посередника на переговорах ЄС і рф щодо завершення віійни. Раніше його запропонувала росія.

"Ми таку кандидатуру однозначно не підтримуємо",– заявив глава українського МЗС.

За словами Сибіги, в Європі є багато інших "достойних лідерів", які можуть виконувати цю функцію.