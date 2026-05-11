Україна відреагувала на ідею призначити Шредера переговорником від ЄС

11 травня 2026, 13:35
Раніше його запропонувала росія.
Україна не підтримує кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як посередника на переговорах ЄС і рф щодо завершення віійни. Раніше його запропонувала росія.
 
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перед початком засідання Ради ЄС.
 
"Ми таку кандидатуру однозначно не підтримуємо",– заявив глава українського МЗС.
 
За словами Сибіги, в Європі є багато інших "достойних лідерів", які можуть виконувати цю функцію.
 
Варто додати, що 82-річний Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік. Після відходу з посади канцлера ФРН він майже одразу обійняв посаду скандального німецько-російського консорціуму з будівництва газопроводу.
 
Нагадаємо, 9 травня російський диктатор путін заявив, що Шредер нібито є "переважним" кандидатом від Євросоюзу для участі в можливих переговорах щодо завершення війни росії проти України. путін також заявив, що готовий до контактів із будь-яким європейським політиком, окрім тих, хто, за його словами, "встиг наговорити всякого". У Німеччині цю заяву одразу відкинули. 
війна в Україні, переговори з рф, росія окупанти

