США розглядають розширення ядерної присутності в Європі

02 червня 2026, 15:08
Поштовхом до дискусій стало повномасштабне вторгнення росії в Україну та регулярні ядерні погрози путіна.

США обговорюють можливість розмістити ядерну зброю в додаткових країнах НАТО в Європі – понад шість держав, які вже беруть участь у програмі ядерного обміну Альянсу.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на три джерела, обізнані з переговорами.

За даними видання, американські посадовці сигналізують про готовність розширити коло країн, здатних приймати на своїй території літаки подвійного призначення (DCA) – авіацію, здатну завдавати ядерних ударів. Наразі такі бази розташовані в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Туреччині та Великій Британії.

Головна мета переговорів – переконати союзників, що скорочення звичайної військової присутності США в Європі не послаблює ядерних гарантій безпеки. Двоє співрозмовників FT наголосили, що готовність Вашингтона обговорювати розширення покликана підтвердити: ядерна "парасолька" над Європою залишається в силі.

Найбільший інтерес до розміщення DCA виявляють країни східного флангу НАТО – насамперед Польща та держави Балтії. Польські офіційні особи особливо активно порушували це питання: колишній президент Анджей Дуда відкрито закликав поширити програму на польську територію. Крім того, Варшава цього року приєдналася до французької ініціативи щодо можливого розміщення елементів французького ядерного стримування в інших союзних країнах.

Поштовхом до дискусій стало повномасштабне вторгнення росії в Україну та регулярні ядерні погрози путіна, які помітно підвищили запит на ядерне стримування серед низки союзників.

Водночас джерела FT застерігають від передчасних висновків: рішення про розширення ядерної присутності США не є близьким, а переговори залишаються конфіденційними і можуть не завершитися жодними змінами в чинній системі ядерного стримування НАТО.

