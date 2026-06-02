Туреччина веде переговори з росією про нову газову угоду

02 червня 2026, 10:12
Фото: з вільного доступу
Анкара залишається одним із найбільших покупців російського газу після різкого скорочення поставок до Європи.

Туреччина та росія ведуть переговори щодо продовження контрактів на постачання природного газу після 2026 року, коли завершиться дія нинішніх довгострокових угод.

Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на міністра енергетики Туреччини Алпарслана Байрактара.

За його словами, державна енергетична компанія Botas обговорює з російським "Газпромом" умови нових контрактів. Наразі сторони ще не погодили ані обсяги майбутніх поставок, ані тривалість нових угод.

Байрактар повідомив про це під час Бакинського енергетичного форуму в Азербайджані.

Наприкінці минулого року Анкара вже продовжила два чинні контракти з "Газпромом", які передбачають постачання газу через газопроводи "Турецький потік" та "Блакитний потік".

Туреччина залишається одним із ключових клієнтів російського газового монополіста. Після повномасштабного вторгнення рф в Україну та різкого скорочення експорту до Європи турецький ринок став другим за значенням для "Газпрому" після Китаю.

Переговори щодо нових угод відбуваються на тлі спроб росії переорієнтувати експорт енергоносіїв на країни Азії та інших партнерів після втрати більшості європейських споживачів.

 
