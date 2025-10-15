Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Апеляційний суд Гельсінкі підтвердив арешт російських активів на користь "Нафтогазу"

15 жовтня 2025, 19:19
Апеляційний суд Гельсінкі підтвердив арешт російських активів на користь
Фото: З відкритих джерел
росія повинна виплатити понад 5 млрд євро українській енергетичній компанії "Нафтогаз" як компенсацію за збитки.

Апеляційний суд Гельсінкі залишив у силі арешт мільйонів російських державних активів у Фінляндії.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Рішення апеляційного суду підтвердило постанову окружного суду від червня минулого року, який визнав арешт російського майна законним, незважаючи на заперечення росії. Суд відмовив росії у дозволі на продовження розгляду справи, проте москва має право звернутися до Верховного суду Фінляндії.

Арешти активів ґрунтуються на рішенні Міжнародного арбітражного суду в Гаазі від квітня 2023 року. Згідно з ним, росія повинна виплатити понад 5 млрд євро українській енергетичній компанії "Нафтогаз" як компенсацію за збитки, завдані окупацією Криму. росія відмовилася платити, тож українська компанія ініціювала міжнародний примусовий розгляд у країнах, де рф має активи, включно з Фінляндією.

Фінляндія першою за межами України почала арештовувати російське майно, щоб забезпечити виконання компенсації. Заморожування активів не дозволяє росії продавати чи передавати майно, а продаж заарештованого майна можливий лише після окремого судового рішення, що може тривати роками.

Крім Фінляндії, "Нафтогаз" подає позови у багатьох західних країнах. В Австрії компанія вже виграла суд, і накладено арешт на нерухомість російської держави на суму 120 млн євро, яка може бути продана на аукціоні, а виручені кошти підуть на користь української компанії.

