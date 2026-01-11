росія вийшла на перше місце у світі за масштабами інтернет-блекаутів

Сумарна тривалість відключень інтернету в рф сягнула понад 37 тисяч годин.

За підсумками 2025 року росія очолила глобальний антирейтинг за масштабами та тривалістю відключень інтернету, значно випередивши інші країни світу.

Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО.

За даними міжнародних моніторингових платформ, сукупна тривалість інтернет-блекаутів у РФ протягом року сягнула 37 166 годин. Економічні втрати від обмеження доступу до мережі оцінюються у 11,9 млрд доларів.

Для порівняння, Венесуела, яка посіла друге місце у світовому антирейтингу, зазнала відключень інтернету загальною тривалістю 5 952 години майже у шість разів менше, ніж росія.

"Відключення інтернету в росії остаточно перетворилися на інструмент державної політики. Під час блекаутів громадянам доступні лише ресурси з затвердженого Кремлем “білого списку", - підкреслюють у ЦПД.

У ЦПД наголошують, що такий розрив є показовим для держави, яка роками декларує прагнення до так званого "цифрового суверенітету".

Аналітики Центру зазначають: масштаби інтернет-відключень у росії вже неможливо пояснити стандартними аргументами про «боротьбу з шахрайством» або «міркування безпеки». Йдеться про системну політику, яка охоплює десятки регіонів і поступово стає звичною практикою державного управління.

У Центрі впевнені, що така практика є усвідомленою стратегією російської влади, спрямованою на посилення контролю над інформаційним простором та досягнення фактичної цифрової ізоляції населення.