Тегеран підтвердив військову співпрацю з росією і Китаєм

Арагчі назвав москву стратегічним партнером Тегерана.

росія та Китай допомагають Ірану різними способами, зокрема шляхом "військової співпраці".

Про це в інтервʼю MS NOW заявив іранський міністр закордонних справ Аббас Арагчі, пише Politico.

"У минулому ми мали тісну співпрацю, яка продовжується й досі, і це включає також військову співпрацю... [Іран має] хорошу співпрацю з цими країнами: політичну, економічну, навіть військову", — заявив він.

москву та Пекін Арагчі назвав стратегічними партнерами Тегерана.

Також він прокоментував питання перекриття Ормузької протоки. За його словами, вона закрита для танкерів і суден, що належать "нашим ворогам, тим, хто атакує нас, і їхнім союзникам".

"Протока не закрита. Вона закрита лише для американських, ізраїльських кораблів і танкерів, а не для інших", — заявив Арагчі.