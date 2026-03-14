Молдова різко відреагувала на проліт Шахеда

14 березня 2026, 17:08
Уряд назвав інцидент загрозою територіальній цілісності.

Міністерство закордонних справ Молдова засудило порушення повітряного простору країни безпілотником типу Shahed, яке сталося вночі 14 березня у Чимишлійському районі поблизу села Троїцьке.

Про це повідомляє канал TV8.md

У відомстві заявили, що подібні інциденти є серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності країни. У Кишиневі також засудили війну росія проти Україна, зазначивши, що вона створює загрозу безпеці всього регіону, зокрема і громадян Молдови.

МЗС країни наголосило, що влада у співпраці з національними структурами та міжнародними партнерами продовжить вживати заходів для захисту території та населення.

За даними Прикордонної поліції, близько 01:30 українська сторона повідомила про політ безпілотника над східною частиною Молдови за маршрутом Олександрівка (Україна) — Укрянка (Молдова).

Згодом, за інформацією українських служб, дрон зник з радарів над територією Чимишлійського району поблизу села Троїцьке.

Зазначимо, що раніше у Молдові з'явилися шахраї, які дурять українців.

 

