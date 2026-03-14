У кремлі заявили про "збіг інтересів" із США

Пєсков прокоментував послаблення санкцій на російську нафту.

У москві заявили, що інтереси росії та США тимчасово збіглися після рішення Вашингтона послабити санкції на російську нафту.

Про це сказав речник кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, рішення США зробити виняток із санкцій строком на один місяць пов’язане зі спробою стабілізувати світовий енергетичний ринок.

"Намагаючись стабілізувати світові енергетичні ринки, американці пішли на виняток із санкцій на один місяць. У цьому питанні наші інтереси з американцями ситуативно збіглися", - заявив Пєсков.

Він також стверджує, що міжнародна енергетична система не може дозволити собі втрату значних обсягів російської нафти.

Раніше США послабили санкції проти росії. Нафта перебуває на танкерах у морі. За даними медіа, такий крок пов’язаний із ризиками для світового ринку нафти через війну навколо Іран. Дозвіл діятиме до 11 квітня.