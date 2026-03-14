ЄС продовжує санкції проти рф: Усманов у списку

Санкції ЄС щодо осіб, причетних до агресії росії проти України, продовжені без змін.

Євросоюз продовжить персональні санкції щодо осіб, причетних до агресії Росії проти України, без змін у списку.

Про це написав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

За його даними, до 10 ранку суботи держави-члени мали можливість висловити заперечення щодо продовження санкцій.

Ніяких заперечень не надійшло, тож почалася письмова процедура продовження санкцій. Вона охопить і російського олігарха Алішера Усманова.

Раніше глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава намагалася виключити з санкційного списку двох російських бізнесменів – Михаїла Фрідмана та Усманова.

