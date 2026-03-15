У районі Тайваню знову помітили десятки китайських військових літаків

15 березня 2026, 14:19
За інформацією мініоборони Тайваню, протягом останньої доби в районі Тайванської протоки зафіксовано 26 китайських літаків.

Тайвань заявив про відновлення масштабної активності китайських військових літаків у районі острова після незрозумілої перерви, що тривала понад два тижні.

Про це повідомляє Reuters.

Останній раз таку кількість літаків зафіксували 25 лютого, коли Китай у рамках "спільного патрулювання бойової готовності" направив до острова 30 літаків.

З 27 лютого Тайвань не реєстрував появи китайської військової авіації до 7 березня, коли два літаки були помічені на крайньому південному заході острова. Відтоді відзначалися лише поодинокі незначні інциденти.

Китай поки не коментує останню активність своєї авіації.

Експерти та посадовці в Тайбеї припускають, що зменшення інтенсивності польотів могло бути пов’язане із зміною тактики тиску з боку Пекіна напередодні візиту президента США Дональда Трампа до Китаю, запланованого на 31 березня, а також із триваючими кадровими чистками серед високопоставлених китайських генералів, які проводить лідер КНР Сі Цзіньпін.

Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку зазначив, що хоча літаки поки не проводять активних дій, китайські військові кораблі навколо острова залишаються, і загроза з боку Китаю залишається актуальною.

Напередодні Управління Китаю у справах Тайваню різко розкритикувало президента Тайваню Лай Чінте за виступ, у якому він говорив про необхідність збільшення видатків на оборону та захист демократії на острові.

Конфлікт між Китайською Народною Республікою (КНР) та Тайванем - це тривале протистояння, що почалося після громадянської війни у 1949 році.

Пекін вважає Тайвань своєю відколотою провінцією, прагнучи "об'єднання", тоді як Тайвань є де-факто незалежною демократичною державою.

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Більше публікацій

