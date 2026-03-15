Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британія може застосувати українські технології дронів проти іранських Shahed – The Times

15 березня 2026, 11:19
Фото: з вільного доступу
Велика Британія розглядає можливість розгорнути тисячі дронів-перехоплювачів і безпілотників для пошуку мін в Ормузькій протоці, щоб забезпечити безпеку нафтових танкерів.

Про це повідомляють британські ЗМІ на тлі заклику президента США Дональда Трампа до союзників долучитися до захисту судноплавства в регіоні.

Американський лідер заявив, що багато країн можуть направити свої військові кораблі разом зі США, аби зберегти протоку відкритою після погроз Ірану заблокувати її. У Міністерстві оборони Великої Британії підтвердили, що наразі обговорюють із партнерами різні варіанти посилення безпеки в районі Ормузької протоки.

За даними джерел, одним із варіантів є використання автономних дронів-мисливців за мінами, якими керує спеціальна група Королівського флоту. Такі безпілотники можуть імітувати сигнатуру корабля та змушувати морські міни детонувати на безпечній відстані. Також розглядається застосування систем перехоплення дронів типу Octopus, які Україна використовує для боротьби з іранськими безпілотниками Shahed.

Напруженість у регіоні вже впливає на світові енергетичні ринки. Ціни на нафту наблизилися до 100 доларів за барель. За оцінками США, Іран може мати понад 5 тисяч морських мін і вже міг розмістити частину з них у протоці. Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових поставок нафти, тому будь-які обмеження судноплавства можуть спричинити різке зростання цін на енергоносії.

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється