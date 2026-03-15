Зеленський закликав врегулювати продаж українських дронів через офіційні канали

Україна жодного разу не купувала зброю без погодження з урядами країн-виробників.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окремі іноземні уряди та компанії намагаються домовлятися про закупівлю українських дронів-перехоплювачів безпосередньо з виробниками, минаючи офіційні органи України. Він наголосив, що такі спроби навряд чи сприятимуть покращенню відносин між Україною та партнерами, які діють у такий спосіб, інформує "Укрінформ".

Зазначається, що голова держави також розкритикував українські компанії, які виробляють дрони й погоджуються на такі домовленості, намагаючись швидко заробити. За його словами, такими діями вони лише шкодять власній репутації. Президент підкреслив, що розв'язувати цю проблему можна лише системними рішеннями, навіть якщо вони будуть неприємними.

"Цю проблему можна вирішити на рівні Ставки, — сказав президент. — Ставка в будь-якому разі дає врегулювання, але з певними обмеженнями. Наразі поставлено завдання Умєрову, Федорову та Генштабу трохи впорядкувати всі процеси".

Зеленський також пояснив, що Україна жодного разу не купувала зброю без погодження з урядами країн-виробників. За його словами, він не міг придбати ракети для Patriot без дозволу Білого дому, а для будь-якої зброї в Європі завжди потрібна політична домовленість з лідерами та міністрами оборони відповідних держав.

Нагадаємо, Велика Британія розглядає можливість розгорнути тисячі дронів-перехоплювачів і безпілотників для пошуку мін в Ормузькій протоці, щоб забезпечити безпеку нафтових танкерів. Також розглядається застосування систем перехоплення дронів типу Octopus, які Україна використовує для боротьби з іранськими безпілотниками Shahed.