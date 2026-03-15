ЗСУ уразили радари та установку С-400 в окупованому Криму

У ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони України вразили радіолокаційні станції 59Н6-Е "Противник" та 73Е6 "Пароль" у районі Лібкнехтівки в тимчасово окупованому Криму. Також зафіксовано ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" поблизу Дальнього.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що під час ураження 10 березня радіолокаційного комплексу "Валдай" у районі Приморського в Криму зафіксовано його серйозне пошкодження.

"Точні масштаби завданих збитків ще встановлюються. Однак системні удари по засобах протиповітряної оборони противника значно зменшують його можливості контролювати повітряний простір та захищати інші військові об’єкти", — йдеться у повідомленні.