У москві нецензурно відповіли Франції на пропозицію залучити Європу до переговорів щодо України

15 березня 2026, 16:59
У москві нецензурно відповіли Франції на пропозицію залучити Європу до переговорів щодо України
Юрій Ушаков
"Вибачте, насправді ні, ми не хочемо, йдіть ви нах*й".

Франція запропонувала росії долучити Європу до мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. У москві відповіли нецензурно.

Про це повідомляє Financial Times.

Як повідомляє видання, у лютому радники президента Франції з національної безпеки Еммануель Бонн та Бертран Бухвальтер відвідали москву для переговорів з помічником російського диктатора Юрієм Ушаковим.

За словами джерел FT, французькі чиновники наполягали, щоб москва погодилася на те, що європейці повинні мати місце за столом переговорів.

"Відповідь Ушакова на це питання була фактично такою: "Вибачте, насправді ні, ми не хочемо, йдіть ви нах*й", - розповів високопоставлений європейський дипломат.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив FT, що "європейці не хочуть допомагати мирному процесу" і коли приїхав представник Франції, він "не приніс жодних позитивних сигналів, тож справді не почув нічого позитивного".

Нагадаємо, словацький прем'єр Роберт Фіцо прагне, щоб держави-члени надали ЄС мандат на ініціювання переговорів із рф щодо завершення війни в Україні.

