Зеленський заявив, що росія передає Ірану дрони та розвіддані про американські війська

За словами президента, росія вже передала Ірану безпілотники Shahed.

росія передає Ірану дрони й розвіддані про розміщення американських військ на Близькому Сході.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтервʼю для CNN.

За словами президента, росія вже передала Ірану безпілотники Shahed, які використовували для ударів по американських обʼєктах. Окрім того, деякі деталі цих дронів мають російське походження.

"Вони використовують іранські ліцензії, за якими вони побудували й виробили велику кількість дронів. Вони передали їх. У мене є стовідсоткові факти, що іранський режим застосовував їх проти американських баз і проти близькосхідних сусідів Ірану", — наголосив глава держави.

Зеленський додав, що за даними української розвідки, москва надає Ірану розвіддані, виправдовуючи це тим, що Захід підтримує Україну розвідкою у війні з росією.

"Моя розвідка повідомила мені, що вони (росіяни) кажуть: "Якщо Європа і США можуть допомагати Україні розвідданими у цій війні, це означає, що росія може допомагати іранському режиму". Такий їхній погляд на це. Так що це факт, і ви бачите, що це не великий секрет", — додав президент.

Нагадаємо, росія почала передавати Ірану конкретні тактичні поради щодо використання безпілотників для атак на військові цілі США та країн Перської затоки.

Раніше Тегеран отримував від москви загальну розвідувальну інформацію про розташування американських військ, що допомагало наводити удари, але новий рівень підтримки включає застосування стратегій наведення дронів, які росія використовувала в Україні.